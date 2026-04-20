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Turista de BH de 26 anos desaparece no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um turista de 26 anos de Belo Horizonte, Minas Gerais, desapareceu no mar na manhã deste domingo (19), na praia do Forte, em Cabo Frio.

Segundo a família, a vítima Leonardo Serafim tem baixa visão e problema de mobilidade. Essa é a primeira vez que eles visitam a cidade e era apenas o segundo dia de viagem. Ele estava com o irmão de 15 anos quando desapareceu. 

Uma família de Irajá, no Rio de Janeiro, presenciou o fato. Eles tinham acabado de chegar à praia, às 11h40, quando entraram no mar e viram o afogamento. 

Gustavo Machado estava próximo a Leonardo e conta que parecia que os irmãos estavam se segurando um no outro quando uma sequência de três ondas puxou o mais velho. André Luiz Machado, que também estava ao lado chamou o socorro. 

“A primeira coisa que fizemos foi chamar alguém para tentar fazer alguma coisa. Mas quando acenei e virei pro lado ele já tinha sumido. Foi muito rápido”, explica. 

Eles contam que os bombeiros que estavam a postos se mobilizaram de forma rápida para iniciar as buscas. A corporação está com três embarcações e dez agentes nesta operação. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cor da água está dificultando as buscas.

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