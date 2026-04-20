Turista de BH de 26 anos desaparece no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio

Um turista de 26 anos de Belo Horizonte, Minas Gerais, desapareceu no mar na manhã deste domingo (19), na praia do Forte, em Cabo Frio.

Segundo a família, a vítima Leonardo Serafim tem baixa visão e problema de mobilidade. Essa é a primeira vez que eles visitam a cidade e era apenas o segundo dia de viagem. Ele estava com o irmão de 15 anos quando desapareceu.

Uma família de Irajá, no Rio de Janeiro, presenciou o fato. Eles tinham acabado de chegar à praia, às 11h40, quando entraram no mar e viram o afogamento.

Gustavo Machado estava próximo a Leonardo e conta que parecia que os irmãos estavam se segurando um no outro quando uma sequência de três ondas puxou o mais velho. André Luiz Machado, que também estava ao lado chamou o socorro.

“A primeira coisa que fizemos foi chamar alguém para tentar fazer alguma coisa. Mas quando acenei e virei pro lado ele já tinha sumido. Foi muito rápido”, explica.

Eles contam que os bombeiros que estavam a postos se mobilizaram de forma rápida para iniciar as buscas. A corporação está com três embarcações e dez agentes nesta operação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cor da água está dificultando as buscas.