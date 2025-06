Turista mexicana leva facada no dedo durante assalto em praia de Cabo Frio

Uma turista mexicana foi assaltada e ferida com uma facada no dedo quando passeava pela Praia das Dunas, em Cabo Frio, na tarde deste sábado (7).

Segundo a Polícia Militar, por volta das 15h, a mulher foi rendida por dois homens. Durante a ação, ela levou uma facada no dedo médio da mão esquerda e a dupla fugiu com um aparelho celular, fones de ouvido e as chaves da pousada onde estava hospedada.

A polícia não confirmou se a vítima reagiu à ação dos bandidos. De acordo com o registro de ocorrência, logo após o assalto, a PM foi acionada e realizou buscas pela localidade juntamente com a vítima, mas os suspeitos não foram localizados.

A turista, em seguida, foi conduzida à UPA do Parque Burle, onde recebeu atendimento médico. Depois, ela foi encaminhada à 126ª DP para registrar a ocorrência. Foi durante o registro que os policiais militares receberam informações sobre a localização do celular.

Ao se dirigirem a uma quitinete alugada pelo suspeito no bairro Jardim Náutico, com o apoio da equipe GAT Ala Alpha e de agentes do setor de inteligência, localizaram o celular escondido dentro de uma panela de pressão. No endereço também foi localizada a certidão de nascimento de outro suspeito.