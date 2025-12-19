Última Feira de Adoção Animal do ano acontece neste sábado no Centro de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Proteção Animal, promove neste sábado (20), das 9h30 às 13h, a última edição do ano da Feira de Adoção Animal. A ação será realizada na Rua Itajuru, nº 327, no Centro da cidade, com o objetivo de incentivar a adoção responsável de cães e gatos acolhidos pelo Canil Municipal.

Durante a feira, o público poderá conhecer animais de diferentes perfis, de companhia e de guarda, possibilitando que cada família encontre o pet mais compatível com sua rotina. Todos os animais disponíveis para adoção já receberam a primeira dose de vacina e, após o processo, continuam com acompanhamento veterinário oferecido pela Prefeitura, além de terem direito à castração gratuita, conforme critérios técnicos de idade e saúde.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

A superintendente de Proteção Animal, a médica-veterinária Fenela Assed, reforça o caráter especial desta edição. “Encerramos o ano com a certeza de que cada adoção representa uma mudança de vida, tanto para os animais quanto para as famílias que os recebem. A feira é um momento de conscientização e de esperança, e esperamos que muitos cães e gatos encontrem lares responsáveis e cheios de cuidado”, destacou.

Serviço

Feira de Adoção Animal – Centro

Data: sábado, 20 de dezembro

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Rua Itajuru, nº 327, Centro (em frente a uma loja de rações)