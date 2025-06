Última semana de ingressos gratuitos no Cine São Pedro

Nesta sexta-feira (06/06), sábado (07/06) e domingo (08/06), duas grandes produções brasileiras vão tomar conta das telas:

“Abá e Sua Banda”, às 15h30

O filme conta com uma aventura musical sobre diversidade, protagonizada por um jovem príncipe que deseja ser músico.

“O Mensageiro”, às 19h

Dirigido por Lúcia Murat, o longa-metragem narra a transformação de um soldado da Ditadura Militar ao se conectar com a história de uma presa política e sua mãe.

Para assistir aos filmes, é necessário retirar o ingresso gratuitamente na bilheteria do Cine São Pedro com meia hora de antecedência do horário da exibição.

Cada pessoa poderá retirar apenas um ingresso, limitado à quantidade de assentos disponíveis em cada sala.

A gratuidade das sessões de cinema, válida por duas semanas, é fruto do projeto promovido pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC RJ).