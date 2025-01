Último final de semana do Janeiro Musical de Arraial do Cabo apresenta Cláudio Zoli e Rubinho

Prepare-se para uma experiência única no Janeiro Musical! No dia 25 de janeiro, a partir das 18h, a música vai tomar conta do ambiente com shows incríveis para você aproveitar o melhor das canções ao vivo na praça Victorino Carriço (Sindicato).

Comece a noite ao som de Rubinho, trazendo o melhor do repertório com muito pop, rock e MPB que vai contagiar e emocionar o público desde o primeiro acorde.

Às 22h, é a vez do grande Cláudio Zoli, com sua voz marcante e uma performance que vai elevar a noite a um nível ainda mais especial. Cláudio Zoli é um dos artistas mais respeitados e amados da música brasileira.

Com uma carreira sólida que atravessa décadas, ele é reconhecido por sua voz única, que mistura soul, MPB e uma pegada intimista que emociona e cativa qualquer público.