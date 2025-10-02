Um dos principais traficantes da Região dos Lagos é preso em Cabo Frio

Policiais militares do 25º BPM (Batalhão de Cabo Frio) prenderam, na noite desta quarta-feira (1º), um homem apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas na Região dos Lagos. O suspeito é investigado por um triplo homicídio e outras execuções na região. A prisão aconteceu na comunidade da Rasa, área que faz limite entre Cabo Frio e Armação dos Búzios.

Na abordagem, os policiais apreenderam uma pistola, calibre.45, um colete balístico, dois rádios transmissores, um carregador, munição de diversos calibres e um celular.

Segundo a PM, ele comandava ações criminosas em bairros de Cabo Frio, como Unamar, Maria Joaquina e Boca do Mato, e tinha forte atuação em disputas territoriais entre facções rivais em Búzios e São Pedro da Aldeia.

O preso foi encaminhado para a 127ª DP (Armação dos Búzios), onde permanece à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil.