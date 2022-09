Unidades de Saúde de Cabo Frio realizam acompanhamento dos beneficiários do Auxílio Brasil na segunda 

Nesta segunda-feira (3), todas as Unidades Básicas (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF), o Centro de Saúde Oswaldo Cruz e o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos estarão à disposição dos beneficiários do programa Auxílio Brasil. A fim de cumprir as condicionalidades pertinentes à saúde, as unidades vão realizar o atendimento junto aos beneficiários cadastrados no programa federal, assim como as crianças que são acompanhadas no programa. As atividades acontecem das 9h às 17h.

Além dos postinhos dos bairros, o serviço de acompanhamento é realizado na Casa da Criança, ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, que das 9h às 16h. Já no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no bairro Braga, as atividades acontecem das 9h às 17h.

As equipes vão realizar pesagem e medição, avaliação nutricional de obesos e pessoas com baixo peso, vacinação e verificação da caderneta vacinal, orientação odontológica e outras ações. Para a manutenção do benefício, é importante que os beneficiários mantenham seus dados cadastrais atualizados, para evitar a suspensão do benefício. A verificação e o acompanhamento são referentes à segunda vigência do Programa.

A Prefeitura esclarece que não haverá novos cadastros nas unidades de saúde. Solicitações de inclusão no programa social devem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na sede da Secretaria de Assistência Social.