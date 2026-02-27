Pular para o conteúdo

Unidades de Saúde funcionam normalmente em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_7872

Diversas unidades de Saúde funcionam normalmente, nesta sexta-feira (27), apesar das UBS e ESFs terem tido o atendimento ambulatorial suspenso devido ao grande volume de chuva registrado nas últimas 24 horas. Alguns problemas pontuais foram registrados, mas resolvidos rapidamente, sem causar interrupção nos atendimentos. Equipes de manutenção e limpeza percorrem as unidades que precisam de reparos durante todo o dia.

No Hospital Municipal da Mulher, nenhuma intercorrência foi registrada e, em frente à unidade, a obra recente de reparo do solário não permitiu infiltrações. Recepção, Pediatria, Centro Cirúrgico, Refeitório e demais setores da unidade não foram afetados pelas chuvas.

Na UPA do Parque Burle o cenário se repetiu. O atendimento aconteceu normalmente e, mesmo durante o temporal, todas as alas estavam com pacientes. Na UPA de Tamoios, o atendimento também foi mantido. Nas duas unidades, algumas goteiras foram identificadas, mas não prejudicaram o atendimento.

A equipe de manutenção também já foi acionada, mas vale ressaltar que a Prefeitura de Cabo Frio está construindo duas novas UPAs ao lado das unidades já existentes para oferecer mais qualidade e conforto no atendimento. No CEAD, em Tamoios, o atendimento foi mantido normalizado até às 15h, quando a unidade foi fechada.

No Hospital Municipal São José Operário, em São Cristóvão, os atendimentos foram mantidos normalmente nesta sexta-feira, com todos os serviços oferecidos pela unidade garantidos. A unidade e as equipes de plantão não tiveram o trabalho dos setores de Trauma, psiquiatria, UPG e Enfermarias prejudicados pelas chuvas.

No Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, o atendimento também aconteceu sem interrupções.

“Estamos desde as primeiras horas de hoje em contato com as equipes das unidades e de manutenção também. Fechamos as unidades que prestam atendimento ambulatorial por segurança, mas as unidades emergenciais funcionaram normalmente. Seguimos nas ruas para minimizar os problemas causados por tanta chuva, para oferecer o melhor para nossa população”, declarou a secretária de Saúde de Cabo Frio, Beatriz Trindade.

Veja também

IMG_7877

Professor de jui-jitsu do projeto social da APAE de Cabo Frio tem carro arrombado e levam mais de 50 faixas e kimonos dos alunos

IMG_7874

Ex-vereadora de Búzios passa por audiência de custódia e continua presa

IMG_7873

Casa do Pescador, em Cabo Frio, não será demolida e virará um espaço cultural

IMG_6631

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27