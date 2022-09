Unidades escolares da rede municipal de Cabo Frio recebem ações de Educação Alimentar e Nutricional

A Coordenadoria de Nutrição da Secretaria de Educação de Cabo Frio iniciou, no mês de agosto, as atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nas escolas da rede, no primeiro distrito e em Tamoios. Os temas serão variados e direcionados conforme o segmento escolar atendido. As atividades encerram em 2022, no mês de dezembro.

As escolas municipais José Francisco da Silveira Júnior (Jardim Esperança) e Waldemira Teresa de Jesus (Jardim Excelsior) e de Educação Infantil Professora Yone Nogueira (Cajueiro) já receberam a visita da equipe no mês de agosto. O cronograma completo foi disponibilizado previamente e é sujeito às alterações, conforme demanda e rotina das escolas.

O programa possui ações obrigatórias que precisam ser desenvolvidas e aplicadas pelo corpo técnico de nutricionistas cadastrados no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e vinculados à Secretaria de Educação.

O objetivo é instigar e despertar o desejo de todos difundirem ações de educação alimentar e nutricional junto às escolas, promovendo o debate sobre os temas de alimentação e nutrição da autonomia dos estudantes, no que se refere às escolhas alimentares conscientes e saudáveis.

“O Programa de Alimentação Escolar, além de proporcionar uma alimentação equilibrada e saudável, busca através de ferramentas de Educação Alimentar e Nutricional, direcionar os alunos a realizarem escolhas alimentares que garantam a saúde e o bom comportamento alimentar”, comentou a nutricionista responsável técnica pela alimentação escolar da rede municipal, Fabiana Rosa.