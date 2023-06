UPA Provisória é inaugurada em Iguaba Grande

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da secretaria de Saúde, inaugurou, na tarde desta quinta-feira (01), a Unidade de Pronto Atendimento Provisória (UPA), que irá atender aos moradores e visitantes da cidade durante as obras da estrutura principal da Unidade. A composição reúne 39 contêineres, o correspondente a 460 m² de área, e foi construída na Rua Profeta Elias, Estação (ao lado da UPA). Os atendimentos já começam a ser realizados no novo espaço nesta sexta-feira (02), a partir das 8h.

A inauguração contou com o apoio das forças de Segurança Municipal e da Polícia Militar, além da presença dos secretários, Jales Lins, Paulo Rito, Eron Bezerra, Fábio Costa, Vandeci Junior e também do Controlador Geral Paulo Sérgio e o Preseidente do Previguaba Rogério Maia.

O Poder Legislativo foi representado pelos vereadores, Alan Rodrigues, Junior Negão, Silvana Grimauth, Luciano Silva, Pastor Mauro, além de Eliffaz Ramalho que fez um discurso emocionado. “Não posso deixar de aproveitar esta oportunidade única de agradecer, mais uma vez, a todos os profissionais que me atenderam quando mais precisei. Tenho muita gratidão pelo atendimento de todos vocês, não somente dispensado a mim, mas a todos aos que procuram a saúde. O espaço está grandioso e certamente levará um atendimento de muita qualidade para a população”, disse o vereador.

O Chefe de Gabinete e Secretário de Ordem Pública, Fábio Costa também expressou sua satisfação com a saúde no município. “Quando tive Covid, eu optei por ser tratado aqui na UPA, pois acredito em nosso sistema de saúde. Eu fui muito bem atendido por esses profissionais e é por isso, que precisamos dar o melhor que nos temos a população”, completou o secretário.

A nova UPA 24 horas passará por ampliação e reformada, tendo previsão para o término das obras no prazo de um ano. “Nesta tarde de 1 de junho, mês que comemoramos o aniversário de nossa cidade, poder entregar esta sede provisória da nossa UPA nos enche de orgulho e cada dia mais mostra que eu escolhi o time certo. A nossa UPA a mais de 10 anos não passava por uma reforma, por melhorias, e sempre ouvimos de nossos moradores e de cidades vizinhas que aqui em Iguaba Grande tenho a melhor equipe de trabalhadores da saúde, mas o que faltava eram melhores condições de trabalho. E esse é o nosso objetivo, oferecer sempre o que há de melhor”, disse o Prefeito Vantoil Martins.

A UPA Provisória foi toda montada com mobiliários e equipamentos novos, além de alguns diferenciais que a transformam em uma composição mais moderna que a original, para assim garantir toda a funcionalidade e melhorar o atendimento e condições de trabalho para os funcionários.

Estão sendo disponibilizados, para a Sala Vermelha de tratamento intensivo, equipamentos mais modernos, além de, na Sala Amarela, terem sido instalados quatro novos monitores de acompanhamento dos pacientes que saírem da terapia intensiva. Outro diferencial é a comunicação visual instalada, em parceria com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura (ASCOM), especialmente para o local. A Ala Pediátrica recebeu uma atenção especial inspirada no fundo do mar, com televisão com programação para as crianças na enfermaria, além de um leito preparado para tratamento intensivo.

“Estou à frente desta importante pasta desde setembro do ano passado. E uma das principais missões dadas pelo Prefeito Vantoil foi que a grande reforma e ampliação da UPA acontecesse. Hoje, iniciamos essas obras. Mais uma missão sendo cumprida. E agradeço especialmente a minha equipe da saúde. Nosso prefeito escolheu uma frase que “Cuidar de pessoas é a nossa missão” e essa frase é a marca do nosso município”, disse a secretária Carla Valle em mais esta importante conquista na área da saúde.

Importante ressaltar que a UPA Temporária foi construída com o objetivo de garantir aos usuários o melhor atendimento e, assim, já antecipar o excelente serviço que será oferecido na nova Unidade ao fim da reforma.