Uriel da Saúde assume como vereador na Câmara de Búzios

Nesta quinta-feira (09), vereador suplente Uriel da Saúde (Republicanos) assinou o termo de posse na Câmara Municipal de Búzios.

O parlamentar assume a vaga da vereadora Jô da Saúde (Republicanos), que se licenciou do cargo para assumir a gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

A assinatura do documento aconteceu na sala do presidente do Legislativo Municipal, vereador Victor Santos (MDB), e contou com a presença dos vereadores Dida Gabarito (PL), Josué Pereira (PL) e Aurélio Barros (Solidariedade).