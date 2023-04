Vacina bivalente contra a Covid-19 é liberada para pessoas maiores de 18 anos em São Pedro da Aldeia

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia ampliou o público-alvo da vacina bivalente contra a Covid-19. Os imunizantes estão disponíveis para todos os aldeenses maiores de 18 anos de idade. As doses são aplicadas em todas as unidades de saúde do município, seguindo os dias de rotina de cada ESF e UBS, das 8h às 15h, em sistema de livre demanda.

Estão aptos a receber a vacina bivalente todas as pessoas que tenham tomado pelo menos duas doses de imunizante, respeitando-se o intervalo de quatro meses.

Para melhor atender à população, crianças (de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias) e adultos serão vacinados em dias diferentes, conforme escala de vacinação nos postos, que pode ser verificada abaixo. Já os pequenos de 6 meses a 2 anos de idade serão atendidos na Sala Central de Imunização, localizada na Travessa Getúlio Vargas, s/nº, Centro, mediante agendamento.

Confira a escala de vacinação nos postos, com aplicação das 8h às 15h:

UBS Rua do Fogo: Rua Jairo Azevedo, s/nº – Rua do Fogo;

Segunda-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quarta e sexta-feira – Adultos

ESF. Campo Redondo I e II: Rua Luiza Terra, s/ nº – Campo Redondo;

Quarta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Segunda e quinta-feira – Adultos

ESF. São João I: Rua São Jorge, s/nº – Bairro São João;

Quinta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Segunda e quarta-feira – Adultos

UBS Centro/Mossoró: Rua Ramiro Antunes, s/n° – Mossoró

Quinta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Segunda e quarta-feira – Adultos

UBS Poço Fundo: Estrada do Boqueirão, s/nº – Poço Fundo

Segunda-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quarta e quinta-feira – Adultos

UBS Estação: Rua Joaquim Rodrigues Milagres, nº 52 – Estação

Quinta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Segunda e quarta-feira – Adultos

ESF. Colina: Rua da Colina, nº 370 – Colinas

Quinta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quarta e sexta-feira – Adultos

UBS Porto da Aldeia: Avenida Saputiaba, n° 35 – Porto da Aldeia

Segunda-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quarta e quinta-feira – Adultos

UBS Balneário: Rua São Jorge, s/nº – Balneário;

Quarta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Terça-feira – Adultos

ESF. Ponta do Ambrósio: Rua Antônio Luiz Araújo, nº 120 – Ponta do Ambrósio;

Sexta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Terça e quarta-feira – Adultos

ESF. Vinhateiro: Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/nº – Vinhateiro;

Quinta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Segunda e quarta-feira – Adultos

ESF. Alecrim: Estrada do Alecrim, nº 80 – Alecrim;

Segunda-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quinta e sexta-feira – Adultos

ESF. Botafogo: Rua da Paz, nº 7 ou Rodovia Amaral Peixoto, Km 118, nº 07 (fundos) – Botafogo;

Quarta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Segunda e quinta-feira – Adultos

ESF. São Mateus: Rua Manoel Antônio Junior, s/nº – São Mateus;

Quarta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quinta e sexta-feira – Adultos

ESF. São João II: Rua Marechal Juarez Távora, 168, Bairro São João;

Segunda-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quinta e sexta-feira – Adultos

UBS Fluminense: Rua Rezende, nº 54 – Bairro Fluminense

Sexta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quarta e sexta-feira – Adultos

ESF. Porto do Carro: Estrada do Alecrim, nº 388 – Porto do Carro;

Quarta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Terça e quinta-feira – Adultos

ESF Flexeira: Rua da Adutora s/n, Flexeira;

Quarta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Terça e quinta-feira – Adultos

UBS Cruz: Estrada da Cruz s/n, Cruz;

Quarta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Terça e quinta-feira – Adultos

ESF. Baixo Grande: Rua Antônio Soares dos Santos, s/nº – Baixo Grande;

Quinta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Segunda e terça-feira – Adultos

UBS Retiro: Estrada do retiro s/n, Retiro;

Terça-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Terça e quarta-feira – Adultos

Esf. Praia Linda: Rua Nicolas Peregrino dos Santos, nº 66 ou Estrada de Ferro, nº 66 – Praia Linda.

Terça-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quarta e quinta-feira – Adultos

UBS Recanto do Sol: Rua Sérgio Ferreira Nunes, 12, Recanto do Sol.

Quinta-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Quarta e sexta-feira – Adultos

ESF Recanto das Orquídeas: Rua Lúcia Helena, s/nº – Recanto das Orquídeas.

Terça-feira – Crianças de 3 anos a 11 anos, 11 meses e 29 dias.

Terça-feira – Adultos

Na UBS Três Vendas e na ESF Parque Arruda, a vacinação acontece mediante marcação prévia. O cidadão deverá procurar a unidade para manifestar o interesse em se vacinar.