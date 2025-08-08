Pular para o conteúdo
Vacina contra HPV está disponível em dose única para não vacinados entre 15 e 19 anos de Cabo Frio

A Secretaria de Saúde de Cabo Frio convoca adolescentes entre 15 e 19 anos para se vacinarem contra o HPV (Vacina Papilomavírus Humano 6, 11, 16 E 18 (Recombinante) – Vacina HPV Quadrivalente (HPV4). A vacinação está disponível em dose única em todas as unidades de saúde do município. A ampliação da faixa etária pelo Ministério da Saúde vai até dezembro.

A vacina protege contra os tipos de HPV (16 e 18) que causam câncer de colo do útero, vulva, vagina, pênis, anal e de orofaringe em homens e mulheres. Também atua na prevenção de lesões pré-cancerosas, reduzindo significativamente o risco de desenvolvimento das lesões que podem evoluir para câncer; age na proteção contra os tipos de HPV que causam verrugas genitais, tanto em homens quanto em mulheres, e na proteção antes do início da vida sexual. Na infância e adolescência, é mais eficaz porque ocorre antes do contato com o vírus durante a atividade sexual.

“Nesse momento, tem a extensão da faixa etária, de 15 a 19 anos, mas até dezembro, nós temos a intensificação daqueles jovens que não fizeram no período correto, de 9 a 14 anos. Precisamos que as pessoas se conscientizem da importância da vacinação para a gente aumentar a adesão desse público. É simples, rápido e altamente eficiente, pedimos aos pais e responsáveis que incentivem os adolescentes a se prevenirem”, informou Patrícia Freitas, coordenadora municipal de Imunização da Secretaria de Saúde de Cabo Frio.

A vacinação em larga escala pode reduzir a circulação do vírus e proteger a exposição também daqueles que não foram vacinados.

