Vacinação contra a Covid-19 em Búzios agora tem dias e horários fixos para cada UBS 

O objetivo é facilitar o acesso dos moradores à vacina e acelerar ainda mais o processo de imunização total do vírus no município

A partir desta terça-feira (20) a Prefeitura de Búzios inicia uma nova escala para a vacinação contra a Covid-19 no município. Cada Unidade Básica de Saúde (UBS) terá dia e hora fixos para a vacinação dos moradores. O objetivo é facilitar a acelerar ainda mais o processo de imunização total contra o vírus na cidade.

Basta que o munícipe, tendo em mãos cartão do SUS e a caderneta de vacinação, dentro do dia e horário estipulados, procure a UBS do bairro onde reside.

Escala

• Terça-feira: UBS- José Gonçalves (José Gonçalves), / Arpoador (Arpoador-Cruzeiro)

• Quarta-feira: UBS – Maria Rosa da Conceição Santiago (Baía Formosa), Lilson M de Souza (Cem Braça), Dr. Paulo Acherman (Ferradura), Olavo da Costa (Vila Verde)

• Quinta-feira: UBS- Benildo Motta (São José), Custodio Alves G.A. de Oliveira (Capão), Haroldo Francisco Ceravolo (Brava)

• Sexta-feira: UBS- Antonio Elesbão dos Santos (Rasa), Deodorina Leite de Azevedo (Geribá)

Horários

Com exceção das UBS Lilson M de Souza, em Cem Braças, Olavo de Carvalho, na Vila Verde, e Antonio Elesbão dos Santos (Rasa), que, por conta do programa de horário estendido, é de 8h às 18h, as demais Unidades realizam a vacinação das 9h as 16h.