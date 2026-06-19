Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos em Cabo Frio vai até 30 de junho

Jovens de 15 a 19 anos têm até o próximo dia 30 de junho para se vacinar contra o HPV (papilomavírus humano), nos postos da rede de Atenção Básica de Saúde de Cabo Frio. O município segue o calendário nacional do Ministério da Saúde.

O objetivo da Secretaria de Saúde é aumentar a cobertura vacinal em Cabo Frio, onde foram aplicadas 1.165 doses entre janeiro e maio deste ano. A vacina é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer associados ao HPV, como: colo do útero; vulva; pênis; garganta e pescoço.

“É muito importante que os jovens nessa faixa etária procurem os postos de saúde para se imunizar e reduzir a circulação do HPV no município. É uma vacina segura e gratuita, oferecida pelo SUS, e que na rede privada pode custar até R$ 2 mil”, esclarece a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Patrícia Freitas.

A vacinação contra o HPV faz parte do calendário nacional de imunização para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Para esse público, a vacinação prossegue disponível na rede ao longo de todo o ano. Entretanto, com o objetivo de reforçar a proteção do público jovem, foi aberta a vacinação para a faixa etária de 15 a 19 anos até dezembro de 2025, posteriormente prorrogada até 30 de junho deste ano.

Para se vacinar, o jovem deve apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação.

Sobre o HPV – O HPV (papilomavírus humano) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

Confira a seguir os postos da rede de Atenção Básica de Saúde que oferecem a vacina contra o HPV:

CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ (BRAGA)

ESF GUARANI

ESF JARDIM CAIÇARA

ESF JARDIM NAUTILUS

ESF MANOEL CORRÊA

ESF PARQUE BURLE

ESF PRAIA DO SIQUEIRA

ESF VILA DO SOL

ESF VILA NOVA

UBS ANTONIO LIMA FILHO (PRAIA DO SIQUEIRA)

UBS COLÔNIA DOS PESCADORES

UBS ITAJURU

CASA DA CRIANÇA (PÚBLICO ATÉ 14 ANOS)

ESF BOCA DO MATO

ESF CAJUEIRO

ESF CAMINHO DE BÚZIOS

ESF GAMBOA

ESF JACARÉ

ESF JARDIM PERÓ

ESF MONTE ALEGRE

ESF PERÓ

ESF TANGARÁ

UBS ENFERMEIRA MARIA LUCIA (JD. ESPERANÇA)

UBS MONTE CARLO

UBS RESERVA DO PERÓ

UBS VILA DO AR

ESF ANGELIM

ESF ARAÇÁ

ESF BOTAFOGO

ESF FLORESTINHA

ESF NOVA CALIFÓRNIA

ESF SAMBURÁ

ESF SÃO JACINTO

UBS SANTO ANTÔNIO

UBS UNAMAR