Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos em Cabo Frio vai até 30 de junho

Jovens de 15 a 19 anos têm até o próximo dia 30 de junho para se vacinar contra o HPV (papilomavírus humano), nos postos da rede de Atenção Básica de Saúde de Cabo Frio. O município segue o calendário nacional do Ministério da Saúde.
O objetivo da Secretaria de Saúde é aumentar a cobertura vacinal em Cabo Frio, onde foram aplicadas 1.165 doses entre janeiro e maio deste ano. A vacina é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer associados ao HPV, como: colo do útero; vulva; pênis; garganta e pescoço.
“É muito importante que os jovens nessa faixa etária procurem os postos de saúde para se imunizar e reduzir a circulação do HPV no município. É uma vacina segura e gratuita, oferecida pelo SUS, e que na rede privada pode custar até R$ 2 mil”, esclarece a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Patrícia Freitas.
A vacinação contra o HPV faz parte do calendário nacional de imunização para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Para esse público, a vacinação prossegue disponível na rede ao longo de todo o ano. Entretanto, com o objetivo de reforçar a proteção do público jovem, foi aberta a vacinação para a faixa etária de 15 a 19 anos até dezembro de 2025, posteriormente prorrogada até 30 de junho deste ano.
Para se vacinar, o jovem deve apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação.
Sobre o HPV – O HPV (papilomavírus humano) é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos de HPV, alguns dos quais podem causar verrugas genitais, enquanto outros estão associados a tumores malignos, como o câncer do colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.
Confira a seguir os postos da rede de Atenção Básica de Saúde que oferecem a vacina contra o HPV:
CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ (BRAGA)
ESF GUARANI
ESF JARDIM CAIÇARA
ESF JARDIM NAUTILUS
ESF MANOEL CORRÊA
ESF PARQUE BURLE
ESF PRAIA DO SIQUEIRA
ESF VILA DO SOL
ESF VILA NOVA
UBS ANTONIO LIMA FILHO (PRAIA DO SIQUEIRA)
UBS COLÔNIA DOS PESCADORES
UBS ITAJURU
CASA DA CRIANÇA (PÚBLICO ATÉ 14 ANOS)
ESF BOCA DO MATO
ESF CAJUEIRO
ESF CAMINHO DE BÚZIOS
ESF GAMBOA
ESF JACARÉ
ESF JARDIM PERÓ
ESF MONTE ALEGRE
ESF PERÓ
ESF TANGARÁ
UBS ENFERMEIRA MARIA LUCIA (JD. ESPERANÇA)
UBS MONTE CARLO
UBS RESERVA DO PERÓ
UBS VILA DO AR
ESF ANGELIM
ESF ARAÇÁ
ESF BOTAFOGO
ESF FLORESTINHA
ESF NOVA CALIFÓRNIA
ESF SAMBURÁ
ESF SÃO JACINTO
UBS SANTO ANTÔNIO
UBS UNAMAR