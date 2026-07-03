Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada em Cabo Frio

A vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) para jovens de 15 a 19 anos foi prorrogada nos postos da rede de Atenção Básica de Saúde de Cabo Frio. O município segue o calendário nacional do Ministério da Saúde, que estendeu o prazo para imunização desta faixa de público para o dia 31 de dezembro.
Para se vacinar, o jovem deve se dirigir ao posto de saúde mais próximo de casa e apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação. Para as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, a imunização contra o HPV já está fixa no calendário, e a vacinação prossegue disponível na rede ao longo de todo o ano.
Entretanto, com o objetivo de reforçar a proteção do público jovem, foi aberta a vacinação para a faixa etária de 15 a 19 anos até dezembro de 2025; em seguida, prorrogada até 30 de junho deste ano, e agora novamente com o prazo postergado.
A vacina é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer associados ao HPV, como: colo do útero; vulva; pênis; garganta e pescoço.
Confira a seguir os postos da rede de Atenção Básica de Saúde que oferecem a vacina contra o HPV:
CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ (BRAGA)
ESF GUARANI
ESF JARDIM CAIÇARA
ESF JARDIM NAUTILUS
ESF MANOEL CORRÊA
ESF PARQUE BURLE
ESF PRAIA DO SIQUEIRA
ESF VILA DO SOL
ESF VILA NOVA
UBS ANTONIO LIMA FILHO (PRAIA DO SIQUEIRA)
UBS COLÔNIA DOS PESCADORES
UBS ITAJURU
CASA DA CRIANÇA (PÚBLICO ATÉ 14 ANOS)
ESF BOCA DO MATO
ESF CAJUEIRO
ESF CAMINHO DE BÚZIOS
ESF GAMBOA
ESF JACARÉ
ESF JARDIM PERÓ
ESF MONTE ALEGRE
ESF PERÓ
ESF TANGARÁ
UBS ENFERMEIRA MARIA LUCIA (JD. ESPERANÇA)
UBS MONTE CARLO
UBS RESERVA DO PERÓ
UBS VILA DO AR
ESF ANGELIM
ESF ARAÇÁ
ESF BOTAFOGO
ESF FLORESTINHA
ESF NOVA CALIFÓRNIA
ESF SAMBURÁ
ESF SÃO JACINTO
UBS SANTO ANTÔNIO
UBS UNAMAR