Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada em Cabo Frio

A vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) para jovens de 15 a 19 anos foi prorrogada nos postos da rede de Atenção Básica de Saúde de Cabo Frio. O município segue o calendário nacional do Ministério da Saúde, que estendeu o prazo para imunização desta faixa de público para o dia 31 de dezembro.

Para se vacinar, o jovem deve se dirigir ao posto de saúde mais próximo de casa e apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação. Para as crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, a imunização contra o HPV já está fixa no calendário, e a vacinação prossegue disponível na rede ao longo de todo o ano.

Entretanto, com o objetivo de reforçar a proteção do público jovem, foi aberta a vacinação para a faixa etária de 15 a 19 anos até dezembro de 2025; em seguida, prorrogada até 30 de junho deste ano, e agora novamente com o prazo postergado.

A vacina é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer associados ao HPV, como: colo do útero; vulva; pênis; garganta e pescoço.

Confira a seguir os postos da rede de Atenção Básica de Saúde que oferecem a vacina contra o HPV:

CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ (BRAGA)

ESF GUARANI

ESF JARDIM CAIÇARA

ESF JARDIM NAUTILUS

ESF MANOEL CORRÊA

ESF PARQUE BURLE

ESF PRAIA DO SIQUEIRA

ESF VILA DO SOL

ESF VILA NOVA

UBS ANTONIO LIMA FILHO (PRAIA DO SIQUEIRA)

UBS COLÔNIA DOS PESCADORES

UBS ITAJURU

CASA DA CRIANÇA (PÚBLICO ATÉ 14 ANOS)

ESF BOCA DO MATO

ESF CAJUEIRO

ESF CAMINHO DE BÚZIOS

ESF GAMBOA

ESF JACARÉ

ESF JARDIM PERÓ

ESF MONTE ALEGRE

ESF PERÓ

ESF TANGARÁ

UBS ENFERMEIRA MARIA LUCIA (JD. ESPERANÇA)

UBS MONTE CARLO

UBS RESERVA DO PERÓ

UBS VILA DO AR

ESF ANGELIM

ESF ARAÇÁ

ESF BOTAFOGO

ESF FLORESTINHA

ESF NOVA CALIFÓRNIA

ESF SAMBURÁ

ESF SÃO JACINTO

UBS SANTO ANTÔNIO

UBS UNAMAR