Vacinação é intensificada nas unidades educacionais de Arraial do Cabo

Ação tem como foco a atualização das cadernetas de crianças e adolescentes.

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) da Secretaria de Saúde, deu início nesta segunda-feira (28) a uma ação especial para intensificar a vacinação nas unidades de ensino. O atendimento na Escola Adolpho Beranger Júnior marcou o início do cronograma de visitas à rede municipal.

A ação seguirá até maio, com o objetivo de atender principalmente dois públicos: crianças menores de 6 anos e adolescentes entre 10 e 14 anos, conforme diretriz do Ministério da Saúde. Segundo a equipe do programa, muitas cadernetas de vacinação estão desatualizadas, especialmente na fase da adolescência, quando é comum haver interrupções no acompanhamento vacinal.

“O objetivo é ir até as escolas para facilitar o acesso das crianças e adolescentes às vacinas e garantir a atualização das cadernetas. Entre as vacinas aplicadas estão HPV, Meningocócica ACWY, Dengue e Influenza”, explicou Janete Rangel, coordenadora de Imunização.

A parceria entre as secretarias de Saúde e Educação visa ampliar a cobertura vacinal no município e fortalecer a promoção da saúde no ambiente escolar. Outras unidades educacionais também receberão as equipes do programa.