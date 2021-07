Vacinação suspensa no drive thuru de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio informa que os dois polos de drive thru para a vacinação contra a Covid-19 estão suspensos nesta quinta-feira (29), em virtude do alerta meteorológico para eventos climáticos adversos, como a ocorrência de ventanias.

A suspensão no Centro Municipal de Reabilitação do Novo Portinho e no PAM de Santo Antônio é necessária em virtude do drive thru ocorrer em espaço aberto, com a necessidade de montagem de estrutura móvel. A vacinação segue sem alterações nesta quinta nos postos de saúde inseridos na campanha de imunização contra o coronavírus.

Nesta quinta ocorre a imunização de pessoas com 35 anos com a primeira dose, além das pessoas de qualquer idade que estão no período para receber a segunda dose.