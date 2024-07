Vagas abertas para cozinheiro e garçom em São Pedro da Aldeia

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia começou a receber, nesta quarta-feira (24/07), currículos de profissionais para vagas de emprego nas funções de cozinheiro(a) e garçom. Os currículos devem ser enviados para o e-mail sagat.oportunidades@gmail.com, com a vaga pretendida no assunto, ou entregues pessoalmente no CAT, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30. Como pré-requisito para as vagas, os interessados devem ter experiência comprovada nas funções.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a empresa interessada. É importante destacar que a Prefeitura atua como um facilitador durante o processo seletivo, direcionando os currículos recebidos ao empreendimento. A análise final curricular será feita pela empresa, mediante processo interno e de acordo com suas necessidades e diretrizes.

O Centro de Atendimento ao Trabalhador aldeense está localizado na sede do Horto Escola Artesanal, na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA da cidade).