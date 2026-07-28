‘Vamos acabar com as igrejas’: publicação de conselheiro tutelar gera repercussão em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Uma publicação feita por um conselheiro tutelar de Arraial do Cabo, provocou repercussão. A postagem, publicada na sexta-feira (24), trazia a frase “Vamos acabar com as igrejas, pelo bem de nossas crianças!”, acompanhada de um texto que relacionava casos de violência sexual cometidos por líderes religiosos a debates sobre a responsabilização de instituições. 

A publicação motivou uma nota de repúdio do Conselho de Ministros e Pastores Evangélicos de Arraial do Cabo (Compeac), que criticou o conteúdo compartilhado pelo conselheiro e classificou a mensagem como ofensiva às igrejas e aos religiosos. 

Após a repercussão, o conselheiro divulgou uma nota de retratação. No comunicado, afirmou que a publicação teve caráter irônico e sarcástico e que o objetivo era questionar a generalização de responsabilizar uma instituição inteira pelos crimes cometidos por alguns de seus integrantes. 

Segundo ele, a intenção não era defender o fechamento de igrejas nem atacar a fé de qualquer pessoa. O conselheiro afirmou ainda que buscava destacar a necessidade de proteger crianças em todos os espaços de convivência, como residências, escolas, instituições religiosas, projetos sociais, clubes e atividades esportivas. 

Na nota, ele também reconheceu que a postagem permitiu interpretações diferentes da pretendida e pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas.

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