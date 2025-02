Varanda de prédio desaba nesta manhã em Cabo Frio

Estrutura caiu no prédio na rua do Pontal e não feriu ninguém

A varanda do primeiro andar de um edifício no Centro de Cabo Frio desabou nesta manhã de segunda-feira, dia 17. Até o momento não há registros de feridos por conta do acidente. Os motivos da queda da estrutura ainda não foram apurados.

O engenheiro Marco Pereira, presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros da Região dos Lagos -ASAERLA, alerta sobre os riscos que correm os prédios por falta de manutenção preventiva.

“Existe a Lei de Auto Vistoria que deve ser cumprida pelos síndicos para que engenheiros e arquitetos possam avaliar as edificações regularmente. Isso evitaria esse tipo de acidentes”, disse o engenheiro.

A ASAERLA lembra que a fiscalização dos prédios deve ser cobrada pela Defesa Civil dos municípios. Em Cabo Frio a Lei Municipal de Autovistoria Predial número 3642 entrou em vigor desde de 8 de dezembro de 2022.