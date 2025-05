Veículos com placa de Cabo Frio terão que pagar estacionamento na cidade

O prefeito de Cabo Frio, o Doutor Serginho, acabou com a isenção no pagamento de estacionamento rotativo para moradores de Cabo Frio proprietários de veículos emplacados na cidade. Decreto publicado na edição de quarta-feira (30) do Diário Oficial Eletrônico isenta carros do município apenas nas duas primeiras horas. A tarifa de estacionamento após o período será de R$ 10 em Zonas Comerciais e de Serviços, e R$ 15 nas vagas das Zonas Turísticas e de Orlas pelo período de 12 horas.



A tarifa para o estacionamento rotativo para quem não tem carro com placa da cidade foi estipulada em R$ 20 em áreas comerciais e urbanas, e R$ 25 nas vagas na Orla, pelo período de 12 horas. O decreto também estabelece que o pagamento da tarifa não responsabiliza o município por acidentes, furtos, roubos ou danos de qualquer espécie que os veículos sofram estacionados