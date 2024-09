Veículos em racha colidem e atingem ciclista com a filha em Cabo Frio

Na tarde desta quarta-feira, dia 18, por volta de 12h40, um grave acidente envolvendo dois carros e um ciclista ocorreu na Avenida Júlia Kubitschek, no bairro Jardim Flamboyant, na altura da UERJ, em Cabo Frio.

Os dois carros envolvidos estariam trafegando acima da velocidade permitida e, possivelmente, realizando uma disputa. O automóvel cinza colidiu contra o poste em seguida e capotou. Ele também atingiu um ciclista que passava pelo local e levava a filha, de apenas 12 anos, para um curso. Ele e a menina sofreram fraturas expostas.

Ambos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Central de Emergências (HCE).

O motorista do Astra foi arremessado para fora do veículo devido ao impacto da colisão e também foi socorrido para o HCE. O condutor do outro carro, um Ford Ka, não sofreu ferimentos. Ele foi detido pela Polícia Militar após tentar fugir do local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento às vítimas e controlar o trânsito. A Enel Distribuição Rio, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, também foi acionada devido aos danos no poste.

O trânsito segue completamente interditado na Avenida Júlia Kubitschek, no sentido centro da cidade, sendo desviado pela Rua Arízio Gomes da Costa.

Com informações RC24H