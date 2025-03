No dia 27 de abril, Cabo Frio será palco de um grande torneio de tênis de mesa, organizado pela AMCF em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. O evento acontecerá na quadra da Universidade Estácio de Sá e contará com as categorias:

Sub-13

Sub-21

Livre (masculino e feminino)

Inscrições gratuitas até 23/04!

Garanta sua vaga pelo WhatsApp (22) 99967-7704 ou pelo e-mail esporte@cabofrio.rj.gov.br.