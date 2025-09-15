Vem aí a 1ª Copa Tubarões Salvamar na Prainha, em Arraial do Cabo

Arraial do Cabo realiza, no dia 4 de outubro, a primeira edição da Copa Tubarões Salvamar, na Prainha. A partir das 8h, guarda-vidas da cidade e jovens da Guarda Mirim vão se reunir em uma competição que une preparo físico, simulações de resgate e integração entre equipes.

A partir das 9h, quem estiver na areia vai poder acompanhar provas que reproduzem situações reais de resgate, com corrida ao pé de pato, simulação no pranchão, revezamento em equipe, desafio de RCP, aquathlon, testes de resistência, técnica e, acima de tudo, de união.

Além disso, durante toda a manhã, oficinas abertas ao público vão ensinar como interpretar as bandeiras de sinalização, reconhecer correntes de retorno e cuidados básicos na praia.

Vale lembrar que nenhuma praia de Arraial do Cabo ficará sem segurança neste dia. Nossos guarda-vidas continuam presentes em cada canto do litoral.

Gratuito e aberto a toda a família, o encontro promete unir esporte, aprendizado e conscientização em um dos cenários mais bonitos da cidade. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública.