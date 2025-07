Prepare-se para três dias de muita emoção, tradição e cultura! 10, 11 e 12 de julho.

Serão realizadas as provas do Cavalo Mangalarga Marchador e 1ª Copa 3 Tambores de Araruama do Cavalo Quarto de Milha. O evento vai contar com o Festival do Aipim todos os dias e shows ao vivo todas as noites!

Local: Parque de Exposições, bairro Fazendinha.