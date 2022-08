Vem aí a “Festa da Amizade” da Igreja Metodista Betel de Porto do Carro!

Após dois anos de interrupção, está de volta a tradicional “Festa da Amizade”, realizada pela Igreja Metodista Betel, do Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia. A festa acontece nos dias 9,10 e 11 de setembro. Serão dias de apresentações, danças, comidas típicas e muita alegria! As festividades acontecem na sede da igreja, na Estrada do Alecrim, 580 – Porto do Carro, a partir das 19h30.

Confira as atrações:

SEXTA (09)

João Felipe

Marcos Lima e Banda

SÁBADO (10)

Melqui Lima e Leonardo Santos

Wellington e Pedro Neves

Domingo (11)