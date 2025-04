Vem aí a inauguração do CRAS Morro Grande, em Araruama

No dia 1º de maio, às 10h, Araruama ganha mais um espaço de apoio e acolhimento para a população: o CRAS Morro Grande, que será a 6ª unidade de atendimento da cidade, fortalecendo a rede de assistência social junto aos CRAS Outeiro, Bananeiras, São Vicente, Mutirão e Fazendinha.

No CRAS, você encontra:

Atualização do Cadastro Único

Oficinas do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

Acompanhamento familiar pelo PAIF

Acesso a programas sociais como Bolsa Família, Pé-de-Meia e BPC

Quer participar dos programas?

É só estar inscrito no Cadastro Único e apresentar: CPF, RG, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e comprovante de escolaridade (dos filhos, se houver).

Atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h.