Vem aí Carnaval de 2023 em Cabo Frio

Na noite de quinta feira, dia 14, os tambores não rufaram apenas no Programa Liga Que Liga. Eles atravessaram os muros da Cabo Frio TV e foram até a sede provisória do G.R.E.S., o Cabeçorra, no Centro de Cabo Frio.

O grêmio corre para legalizar seus atos constitutivos fazendo a eleição da nova Diretoria Executiva da Escola.

Dentre os convidados para esse encontro estavam presentes a Dra. Margareth Ferreira, representante do Bloco “Mico Leão”, a presidente do “Acadêmicos do Jardim Esperança”, Cida Silva.

Ambas comporam a mesa diretora da eleição e contou, também, com a presença do presidente da Liga, Carlos Ernesto Carlão, legitimando o ato dentre personalidades do samba cabofriense.

Eleita por aclamação, a nova presidente Néia recebe do agora, ex presidente da agremiação, “Alexandre do Murubá, a direção da escola por 02 anos.

Para Margareth a agremiação dá um passo importante:

“Defendo sempre a legalidade de qualquer ação onde você se propõe a trabalhar no coletivo. Fazer parte deste processo de retomada do Carnaval me incentiva a fomentar essa manifestação popular cultural de forma consciente, responsável e que muito tem a contribuir com a nossa cultura”, disse.

Para a nova presidente, muitas etapas precisam ser superadas.

“Estamos saindo ainda de uma devastação pandêmica, onde o social e a economia foram alvos. Fomos atingidos na base, mas a equipe que está assumindo comigo está com força total para reerguermos o Carnaval e reconquistar a confiaça da população com o nosso trabalho”, finalizou.

O resgate do Carnaval de Cabo Frio, através da sua memoria se fortalece a cada dia e em 2023 teremos novidades.