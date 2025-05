Vem aí o 1º Festival de Balonismo de Iguaba Grande

Para comemorar os 30 anos da cidade, a secretaria de Turismo, em parceria com a Cometa Balonismo, traz um espetáculo inédito: o 1º Festival de Balonismo de Iguaba Grande! Prepare-se para viver essa experiência nos dias 6, 7 e 8 de junho, no campo do Vila Nova.

Acompanhe a programação:

Abertura – 6 de junho:

15h – Voos de apresentação;

19h – Carreata de Fogo, com cestas de balões sobre caminhonetes e jatos de fogo iluminando as ruas!

Voos Cativos gratuitos – 7 e 8 de junho: