Vem aí o 1º Festival Gastronômico de Araruama

Nos dias 4 e 5 de outubro, a Praça Menino João Hélio vai se transformar em um grande ponto de encontro de sabores, aromas e experiências inesquecíveis.
Serão dois dias com delícias da culinária local, chefs convidados, pratos especiais e muita música boa para animar o público. Uma oportunidade perfeita para celebrar a cultura, a gastronomia e reunir a família e os amigos em um só lugar!
Marque na agenda:
Praça Menino João Hélio
4 e 5 de outubro
Venha prestigiar e saborear o que Araruama tem de melhor!