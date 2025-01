Vem aí o Janeiro Musical para agitar o verão de Arraial do Cabo

Muita música boa para toda a família nos finais de semana: é isso que a Prefeitura está preparando para você. Grandes nomes do cenário nacional e os nossos artistas locais vão deixar o verão ainda mais especial. O festival acontecerá em três finais de semana de janeiro, nos dias 10, 11, 18 e 25, trazendo atrações imperdíveis em dois palcos: a Praça Victorino Carriço (conhecida como Praça do Sindicato), no Centro, e a Praça Maria Peres, em Monte Alto.

Confira a programação completa!

10/01 – Leoni

Praça Victorino Carriço – 22h

11/01 – Leandro Sapucahy

Praça Victorino Carriço – 22h

18/01 – Milton Guedes

Praca Maria Peres, em Monte Alto – 22h

25/01 – Cláudio Zoli

Praça Victorino Carriço – 22h