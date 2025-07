Vem aí um dos eventos mais esperados de Iguaba Grande

De 08 a 10 de agosto, o Mirante Dona Célia receberá pela primeira vez o evento Wine & Jazz, uma celebração de boa música, sabores marcantes e momentos inesquecíveis.

Com mais de 20 atrações e apresentações incríveis de covers de artistas renomados, o festival promete embalar o público com o melhor do jazz, blues e da música instrumental, em um ambiente sofisticado e acolhedor.

Tudo isso acompanhado por uma curadoria especial de vinhos e gastronomia, em um cenário com vista deslumbrante para brindar experiências únicas.