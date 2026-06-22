Vendedor de cachorro-quente é assaltado; suspeito é preso horas depois em Cabo Frio

Um vendedor de cachorro-quente teve a motocicleta e o celular roubados durante um assalto na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Horas depois, a Polícia Civil localizou um dos suspeitos, recuperou os bens da vítima e apreendeu a arma utilizada no crime.

Segundo a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), a vítima trabalhava em um trailer quando foi abordada por dois homens armados. Os criminosos anunciaram o assalto e fugiram levando uma motocicleta e um celular em direção ao distrito de Unamar.

Após o crime, a vítima conseguiu rastrear o aparelho roubado e repassou as informações à Polícia Civil. Os agentes identificaram que o celular estava em uma residência na Rua Assembleia, no bairro Aquarius, em Unamar.

No endereço, os policiais encontraram um imóvel aparentemente abandonado. De acordo com a polícia, moradores informaram que havia movimentação no local durante a madrugada. Na ação, os agentes localizaram um homem em um quarto nos fundos da residência, exatamente no ponto indicado pelo rastreamento do aparelho.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito tentou resistir à abordagem e entrou em luta corporal com os agentes. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 carregado com cinco munições intactas, o celular roubado e roupas que teriam sido usadas durante o assalto, reconhecidas pela vítima.

Com apoio da Polícia Militar, os policiais realizaram buscas em outro imóvel nas proximidades e encontraram a motocicleta roubada escondida no local. O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário, que não possuía seguro.

No mesmo endereço, os agentes encontraram indícios de funcionamento de um desmanche clandestino de motocicletas. Uma segunda moto, com sinais de adulteração e o chassi raspado, também foi apreendida.

O suspeito foi levado para a 126ª DP e permaneceu preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele possui antecedentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação faz parte da Operação Torniquete e contou com a participação de policiais civis que atuavam no Regime Adicional de Serviço (RAS), custeado pela Prefeitura de Cabo Frio.