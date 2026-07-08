Vento destrói estruturas do Festival do Camarão de Cabo Frio

Na tarde desta terça-feira, dia 07, os fortes ventos registrados derrubaram parte das estruturas das barracas montadas para o Festival do Camarão, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio. A ventania também provocou a queda de um coqueiro no bairro. Apesar dos danos, não há informações sobre feridos.

O Festival do Camarão está previsto para acontecer entre quinta-feira e domingo, na Praia do Siqueira. Até o momento, não há informação oficial sobre alterações na programação do evento em razão dos estragos causados pelos ventos.