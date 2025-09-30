Vereador Jackson Souza sai da base governista e aponta ameaças. Prefeito Fábio do Pastel reage

Jackson Souza, vereador de São Pedro da Aldeia, deixou a base aliada do governo Fábio do Pastel na Câmara. Segundo informações, o vereador saiu dizendo que estaria sendo ameaçado por integrantes do grupo político do prefeito aldeense.

Fábio do Pastel, que está em Brasília, reagiu a denúncia. O prefeito, em vídeo divulgado numa rede social nesta segunda-feira (29), disse que desembarca na cidade nesta quinta-feira e vai direto para a delegacia. Fábio do Pastel, disse que está do lado do vereador, que não compactua com covardia, mas frisou que Jackson terá que provar as denúncias.

O vereador, em nota, se disse triste e indignado pela forma como a situação foi conduzida pelo prefeito. Segundo ele, o assunto que se tornou público foi tratado em caráter reservado, por meio de mensagens trocadas particularmente ente ele e o prefeito, o que, segundo ele, foi levado a público de maneira desrespeitosa. O vereador ressalta, ainda na nota, que não será intimidado.

Nota do vereador Jackson Souza:

“NOTA DE ESCLARECIMENTO

Eu havia planejado gravar um vídeo para prestar esclarecimentos ainda hoje, ou no mais tardar amanhã. No entanto, em respeito ao falecimento da senhora Guimar, e à sua memória, decidi adiar para a próxima quinta-feira.

Faço isso por entender que, diante de uma perda tão sentida, seria inoportuno tratar de um assunto tão delicado.

Dito isso, quero expressar minha tristeza e indignação pela forma como a situação foi conduzida pelo senhor prefeito. O tema que se tornou público foi originalmente tratado em caráter reservado, por meio de mensagens trocadas em nossos números particulares. Eu esperava que fosse respeitada a confidencialidade, mas, infelizmente, o assunto foi levado a público, de maneira que considero desrespeitosa.

Além disso, assim como ocorreu no áudio que me foi encaminhado, foram feitas insinuações de que, caso eu não apresentasse determinadas provas, eu seria o responsável pelos fatos questionados.

É lamentável ver a inversão de papéis: quem cumpre o seu dever e busca a verdade acaba sendo colocado como culpado.

Apesar disso, quero reafirmar que não nos deixaremos intimidar e continuaremos trabalhando com seriedade, investigando e fiscalizando, pois temos consciência de que isso é fruto do trabalho que estamos realizando.

Seguiremos firmes, com serenidade e responsabilidade, sempre buscando a verdade e respeitando a população de São Pedro da Aldeia.”