Vereadores de Cabo Frio participam da entrega do novo transporte público de Tamoios

Na manhã desta quarta-feira (12), os vereadores da Câmara Municipal de Cabo Frio acompanharam a cerimônia de início das operações do Integra Tamoios, novo sistema de transporte público municipal no distrito. A frota conta com oito ônibus que atenderão os bairros de Tamoios, garantindo mais mobilidade para a população, agora com tarifa reduzida de R$ 3,00.

A redução no valor da passagem foi possível graças à aprovação do Projeto de Lei 55/2025, de autoria do presidente da Câmara, vereador Vagne Simão, aprovado por todos os parlamentares em regime de urgência. A medida autoriza o Executivo a subsidiar parte da passagem, tornando o transporte mais acessível para os moradores.

Além do presidente Vagne Simão, participaram do evento os vereadores Rodolfo Aguiar, Jean da Autoescola, André Jacaré, Claudinho da Padaria, Tata de Tamoios, Oséias Rodrigues, José Antônio Odilon, Geovani Ratinho, Paulo da Paulana e Thiago Vasconcelos.

O novo sistema já está em operação, atendendo os bairros Campos Novos, Santo Antônio, Botafogo, Agrisa, Maria Joaquina, Chavão e Nova Califórnia.