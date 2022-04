Vereadores de São Pedro da Aldeia pedem melhorias no bairro Parque Arruda

Na Sessão Ordinária realizada nesta terça-feira, dia 26, os Vereadores da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia discursaram na tribuna e pediram melhorias na cidade.

Os vereadores Fernando Mistura (PRB) e Isaías do Escolar (PROS) usaram a tribuna para pedir mais segurança para as escolas da rede municipal de ensino. Os parlamentares pediram que seja disponibilizado um vigia nas escolas, a fim de evitar invasões e furtos, como o que aconteceu na Creche Tia Fátima ontem à noite.

Em seguida, o Vice-Presidente da Câmara, o vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA), relatou a visita que fez ao bairro Parque Arruda. Atualmente o bairro não possui água encanada e outros locais, como o posto de saúde e a escola do bairro, precisam de obras e reparos. O vereador Jean Pierre (PODEMOS) disse que tem acompanhado a situação do bairro Parque Arruda e tem exigido ações do Poder Executivo. Por fim, o vereador Chimbiu (SDD) sugeriu que os vereadores se unam, em uma indicação coletiva, pedindo que a Prolagos disponibilize água encanada e tratada no bairro.

A próxima sessão da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia acontecerá na quinta-feira (28/04) às 11h.