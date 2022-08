Vídeo flagra homem furtando lixeira de ferro no bairro Portinho, em Cabo Frio

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem furta uma lixeira no bairro Portinho, em Cabo Frio.

O caso aconteceu por volta das 15h desta terça-feira, dia 23, na Rua Ózimo Gonçalves.

As imagens mostra quando o homem chega até local e força a lixeira até conseguir desprendê-la do chão. Em seguida, o homem sai com a lixeira na mão.



Os donos da casa não estavam no momento do furto. Quando chegaram em casa e não encontraram a lixeira, eles puxaram as imagens das câmeras de segurança e se depararam com a ação.