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Vídeo flagra mulher ao segurar um pinguim dentro do mar em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Uma mulher foi filmada segurando um pinguim dentro do mar em Arraial do Cabo e as imagens provocaram revolta nas redes sociais. O caso gerou indignação entre moradores e ambientalistas, que criticaram a interação com o animal silvestre. 

Especialistas alertam que pinguins não devem ser tocados nem retirados do local onde são encontrados, exceto por equipes autorizadas. 

Nas imagens, uma mulher aparece segurando um pinguim, espécie que costuma ser avistada no litoral durante esta época do ano.

Segundo especialistas, pinguins não devem ser tocados nem retirados do local onde estão, a não ser por equipes autorizadas. 

O contato humano pode causar estresse, comprometer a saúde do animal e até dificultar seu retorno ao habitat natural. 

Órgãos ambientais reforçam que, ao encontrar animais marinhos, a orientação é manter distância e acionar equipes de resgate responsáveis pelo atendimento e manejo desses animais.

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