Vídeo registra filhote de baleia-jubarte pela primeira vez na temporada 2026 em Arraial do Cabo

Um filhote de baleia-jubarte foi registrado neste sábado (4) nas águas de Arraial do Cabo. O nascimento foi documentado pelo pesquisador Marcelo Gah, do Projeto Mar de Baleias, da Fundação de Meio Ambiente do município (Funtec).

Segundo o pesquisador, este é o primeiro registro de filhote da espécie na temporada de 2026 nas águas cabistas.

Imagens mostram a mãe acompanhando o recém-nascido, registro que reforça a importância da região como área de passagem e reprodução das baleias-jubarte.

De acordo com a Funtec, a temporada de 2026 tem registrado um aumento de avistamentos, atraindo a atenção de pesquisadores, moradores e turistas.





Arraial do Cabo é considerado um dos principais pontos do país para observação da espécie durante o período de migração.