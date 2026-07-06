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Vídeo registra filhote de baleia-jubarte pela primeira vez na temporada 2026 em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Um filhote de baleia-jubarte foi registrado neste sábado (4) nas águas de Arraial do Cabo. O nascimento foi documentado pelo pesquisador Marcelo Gah, do Projeto Mar de Baleias, da Fundação de Meio Ambiente do município (Funtec). 

Segundo o pesquisador, este é o primeiro registro de filhote da espécie na temporada de 2026 nas águas cabistas. 

Imagens mostram a mãe acompanhando o recém-nascido, registro que reforça a importância da região como área de passagem e reprodução das baleias-jubarte.

De acordo com a Funtec, a temporada de 2026 tem registrado um aumento de avistamentos, atraindo a atenção de pesquisadores, moradores e turistas. 


Arraial do Cabo é considerado um dos principais pontos do país para observação da espécie durante o período de migração.

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