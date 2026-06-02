Vigilância Sanitária de Cabo Frio fiscaliza supermercado Extra após denúncia de circulação de inseto sobre produtos

A Vigilância Sanitária Municipal de Cabo Frio realizou uma ação de fiscalização em um supermercado no Jardim Excelsior, nesta segunda-feira (1°), após denúncias de que havia um inseto circulando sobre os produtos dentro de um freezer.

Durante a visita de inspeção, a equipe constatou a existência de abertura no teto do estabelecimento, além de sujeira dentro e abaixo dos freezers. O supermercado foi notificado a fazer a limpeza imediata dos freezers e a continuar atendendo às exigências feitas pela Vigilância Sanitária em visitas anteriores, a última delas em 29 de maio.

Também foi solicitada a redução no uso de papelão, material que costuma abrigar insetos que podem entrar em contato com os produtos, no momento da reposição.

“Realizamos constantes ações de fiscalização nos estabelecimentos do ramo varejista da cidade, inclusive nesse supermercado, que vem se adequando às exigências que fizemos em visitas anteriores. No entanto, diante do ocorrido, fizemos essa nova fiscalização. Estamos sempre atentos às demandas pelas redes sociais, mas pedimos para que a população também colabore, denunciando pra gente essas situações”, avisa a superintendente da Vigilância Sanitária Municipal, Kelly de Araújo.

As reclamações e denúncias podem ser feitas junto aos canais oficiais da Vigilância Sanitária, pelo telefone (22) 2646-2506, ramal 2508 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h) ou pelo e-mail vigilancia.sanitaria@saude.cabofrio.rj.gov.br.Nesta semana, o órgão não vai funcionar na quinta (4) e sexta (5), em razão do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo.