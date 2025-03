Vigilância Sanitária descartou 185 quilos de alimentos impróprios para consumo em dois mercados de Cabo Frio

A Vigilância Sanitária de Cabo Frio descartou, nesta semana, 185 quilos de alimentos impróprios para consumo em dois supermercados da cidade. A operação, realizada pela Secretaria de Saúde, ocorreu na terça (11) e quarta-feira (12), atingindo estabelecimentos no Jardim Esperança e no bairro Novo Portinho.

No supermercado localizado no shopping do Novo Portinho, os fiscais encontraram 75 kg de produtos vencidos ou armazenados de forma inadequada, incluindo pães, bolos, carnes e salgados. Já na unidade da mesma rede no Jardim Esperança, foram descartados 110 kg de carnes, pães e frios em más condições. Ainda no shopping, a equipe da Vigilância apreendeu um suplemento alimentar comercializado de forma irregular em uma loja de produtos naturais. O material será analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ).

Fora do centro comercial, a operação interditou uma clínica de estética e bronzeamento artificial que realizava procedimentos invasivos de forma irregular. O estabelecimento utilizava lâmpadas ultravioleta (UV), proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e armazenava medicamentos vencidos sem nota fiscal. A responsável pelo local também não possuía habilitação para atuar no estado do Rio de Janeiro.

“A exposição às lâmpadas UV em câmeras de bronzeamento artificial pode causar queimaduras, lesões oculares e até câncer de pele”, alertou a superintendente de Vigilância Sanitária, Kelly de Araújo.