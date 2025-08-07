Vigilância Sanitária inspeciona supermercado no centro de Cabo Frio e apreende 10kg de alimentos

Fiscais da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Cabo Frio realizaram uma fiscalização em um supermercado no centro da cidade na manhã desta quarta-feira (6). O objetivo foi averiguar denúncias recebidas na noite de terça-feira (5), que mostraram insetos no setor da padaria do estabelecimento.

Na ação de hoje, não foram encontrados insetos, mas a equipe apreendeu cerca de 10kg de alimentos, como carnes, pizzas, queijos e farinhas que estavam fora do prazo de validade ou com a embalagem violada. Os alimentos foram descartados e o estabelecimento tem 30 dias para se adequar às normas, caso não o faça, será passível a multas.

De acordo com a superintendente da Vigilância Sanitária, Kelly Araújo, a limpeza do supermercado foi considerada satisfatória, no entanto, foram dadas orientações a fim de melhorar a manipulação de alimentos e o controle de vetores no local.

“Dentre os alimentos apreendidos, 3 pacotes de frangos com temperos próprios e 2,3 kg de Bife a rolê, o que é proibido pelo Artigo 119 do Decreto Estadual 1754/78. É muito importante que o comerciante esteja de acordo com a lei. E o artigo 119 é claro: ‘É expressamente proibida a industrialização nos estabelecimentos que comercializam carnes. Será facultado, entretanto, vender carnes conservadas e preparadas procedentes de fábricas legalmente licenciadas e registradas, desde que possuam área e balcão vitrina frigorífico, especialmente destinado à exposição dos referidos produtos. As carnes preparadas, manipuladas, conservadas ou fabricadas nos estabelecimentos que comercializam carnes, aí encontradas, serão sumariamente apreendidas’. Portanto, vamos continuar orientando e fiscalizando”, concluiu Kelly.

O telefone para denúncias da Vigilância Sanitária é (22) 2645 2506.