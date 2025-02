Vigilância Sanitária interdita quiosques na Praia do Forte, em Cabo Frio

A Vigilância Sanitária de Cabo Frio, com o apoio dos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, interditou dois dos quatro quiosques vistoriados na Praia do Forte após a constatação de diversas irregularidades sanitárias. A fiscalização ocorreu na manhã desta quarta-feira (5).

No primeiro estabelecimento, foram encontradas baratas mortas no chão e próximas a utensílios de manipulação de alimentos, além de acúmulo excessivo de sujeira nos pisos. A equipe de fiscalização também identificou fiação exposta na caixa de energia, ausência de licenciamento sanitário – que já havia sido solicitado anteriormente –, produtos sem data de validade ou com etiquetagem incorreta, embalagens inadequadas para armazenamento de alimentos e excesso de lixo no local. Aproximadamente 5 kg de produtos impróprios para consumo foram descartados. O quiosque recebeu um prazo de cinco dias para se adequar e recorrer ao auto de infração.

Já no segundo quiosque, foram identificadas baratas vivas e mortas na área de manipulação dos alimentos, ausência de licenciamento sanitário, fiação exposta e produtos sem identificação de validade ou armazenados em embalagens inadequadas. O responsável pelo estabelecimento tem um prazo de 15 dias para apresentar defesa.

As ações de fiscalização seguem rigorosas para garantir a segurança alimentar da população e dos turistas que frequentam a Praia do Forte. As inspeções continuarão ocorrendo em diversos estabelecimentos da cidade.

“Nosso compromisso é com a saúde da população, e os comerciantes precisam ser conscientizados sobre as normas de higiene que devem seguir”, informou Kelly de Araújo, superintendente da Vigilância Sanitária.

O secretário de Meio Ambiente, Jaiton Nogueira, destacou a importância da parceria entre os agentes públicos para o sucesso das operações.

Denúncias podem ser encaminhadas para a Vigilância Sanitária pelo telefone (22) 2646-2506.