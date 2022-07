VIII Festival do Marisco de Cabo Frio começa dia 29 

O evento, que conta com o apoio da Prefeitura e da Fecomércio RJ, vai reunir música boa, diversão, artesanato e deliciosos pratos preparados com mariscos e outros frutos do mar. Não vai faltar variedade nos 12 expositores disponíveis no festival!

O VIII Festival do Marisco de Cabo Frio será de 29 a 31 de julho, na Praça do Moinho, no bairro do Peró. No dia 29, a programação vai das 18h à 01h, enquanto no dia 30, as atividades seguem das 12h às 02h. Já no dia 31, o festival acontece das 12h às 22h. Já pode marcar com os amigos e família e preparar o apetite!