Visita técnica é realizada para identificar algas na Lagoa de Araruama

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, acompanhou uma vistoria para identificar a entrada de algas na Lagoa de Araruama. A ação foi realizada nesta terça-feira (25/02) por equipe técnica do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), da concessionária de água e esgoto, Prolagos, e da gestão municipal. A iniciativa do Gabinete de Ações Pró-Lagoa contou com o apoio de uma embarcação de pesca para realização do trajeto.

“Vamos enviar ao secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, um relatório da vistoria realizada na lagoa, assim como a todos os municípios envolvidos. Vamos intensificar as fiscalizações e continuar unindo forças para salvarmos a Lagoa de Araruama”, relatou o prefeito Fábio do Pastel.

O objetivo da ação foi realizar o reconhecimento do principal ponto de entrada das algas e do caminho percorrido por elas até as orlas aldeenses. A equipe técnica mapeou a Área 2 da laguna (desde o Canal Palmer, no final da Praia do Siqueira, em Cabo Frio, até o bairro Boqueirão, em São Pedro da Aldeia).

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, também participou da atividade. “A ação de reconhecimento foi extremamente importante para termos uma real noção de onde as algas estão vindo e de que forma elas estão se comportando na Área 2 da Lagoa. Nós presenciamos o fundo todo coberto por essa alga e muita coisa se desprendendo da área próximo a Perynas, em Cabo Frio, assim como na Ponta do Ambrósio, no Boqueirão, e outros pontos, vindo tudo para nossas praias. Boa parte está vindo lá de cima, próximo à Praia do Siqueira”, destacou o secretário.



Também acompanharam a ação, o secretário adjunto de Pesca, Breno dos Santos, e o secretário adjunto de Turismo, Rodolfo Jotha, o secretário adjunto de Serviços Públicos, Ney Prevatto, além de representantes do INEA e da Prolagos.