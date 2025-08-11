Pular para o conteúdo
Vistoria é realizada na Rua dos Biquínis, em Cabo Frio, para revitalização da drenagem

Jornal de Sábado
A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta segunda-feira (11) uma vistoria técnica na Rua dos Biquínis, localizada no bairro da Gamboa. 

A ação visa a revitalização do sistema de drenagem na região do Shopping dos Biquínis, incluindo a desobstrução das galerias, reparos nas bocas de lobo, limpeza e reposição das tampas de ralo.

De acordo com o secretário da pasta, Jefferson Vidal, a Rua dos Biquínis é um dos pontos turísticos mais visitados do município, o que requer atenção especial da administração pública.

“O objetivo da vistoria é definir o trabalho que será executado. A Rua dos Biquínis é um dos locais mais populares de Cabo Frio e merece todo o nosso cuidado”, destacou o secretário.

