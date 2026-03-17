Vítimas mostram marcas de agressão de guardas a clientes e funcionários de bar em Cabo Frio: ‘Me espancaram muito até eu ficar quase inconsciente’

Clientes e funcionários de um bar em Cabo Frio relataram terem sido agredidos por agentes da Guarda Ostensiva Municipal (Romu) durante uma ação no estabelecimento na madrugada de domingo (15). Um vídeo registrado no local mostra o uso de spray de pimenta e cassetetes contra as vítimas.

De acordo com os relatos, todos compareceram ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito.

Entre os agredidos, o cabeleireiro Hiago Benevenuto relatou que os agentes chegaram sem qualquer abordagem e começaram a atacá-los.

“Eles começaram com spray de pimenta e cassetete. Eu associo isso a homofobia e racismo. Nos trataram como se fôssemos criminosos, mas não fizemos nada”, disse, mostrando marcas das agressões.

O garçom Nathan Richard relatou que estava apenas curtindo a folga com amigos em uma boate LGBT quando começou a ser atacado.

“Levei cassetadas no braço e na cabeça e fui expulso de uma padaria enquanto tentava me esconder. Estou todo machucado e sentindo dor até agora. Me espancaram muito até eu ficar quase inconsciente”, afirmou.

O sócio do bar, Luan Vinícius, relatou que ele, seu irmão e outros clientes foram agredidos sem motivação.

“Foi um ato homofóbico. A maioria do público ali era gay, e eles chegaram mascarados, com spray de pimenta, agredindo todo mundo. Não houve qualquer tipo de assistência, foi violência gratuita”, afirmou.

O dono do bar, Jobson dos Santos, disse ao que a ação continuou mesmo após ele ter obedecido a ordem para fechar o estabelecimento, que possui alvará para funcionar 24 horas.

“Eles jogavam spray de pimenta na cara de todo mundo e batiam nas pessoas. Nem me pediram para mostrar o alvará. Depois, quando fui à sede da Guarda, vi funcionários rindo, como se fosse algo vantajoso”, relatou.

A Polícia Civil informou que vai investigar o caso e que os agentes serão intimados para prestar declarações.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio disse que a Secretaria de Segurança e Ordem Pública instaurou sindicância para apurar a atuação dos guardas e afastou os agentes envolvidos das atividades operacionais até a conclusão do procedimento. “Todos os fatos serão analisados com transparência, e as medidas cabíveis serão adotadas, caso necessário. A Secretaria também se coloca à disposição das autoridades policiais para prestar esclarecimentos”, diz o comunicado.