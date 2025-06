Wine in Búzios começa dia 19 de junho

O Wine in Búzios terá 6ª edição de 19 a 29 de junho, com uma programação especial que une degustação, cultura, arte, gastronomia e lindos cenários.



As taças do evento já estão à venda para quem quiser provar rótulos na feira de vinhos, que será na Praça Santos Dumont, no Centro.



A atração reunirá mais de 20 expositores, trazendo vinhos nacionais e internacionais, além de opções gastronômicas. Haverá ainda shows ao vivo e DJs. A última edição reuniu 15 mil visitantes.

— A taça virou um símbolo do Wine in Búzios. Muita gente compra não só para brindar, mas também como lembrança ou item de coleção. Em 2024, houve tanta procura que precisamos reforçar os estoques durante o evento — diz Rodrigo Gomes, um dos produtores do evento.

Além da feira de vinhos, o festival tem o circuito harmonizado, com menus especiais nos restaurantes do Porto da Barra. As casas vão oferecer pratos para duas pessoas acompanhados de uma garrafa de vinho durante todo o evento. Já as experiências serão vivências exclusivas para os apaixonados pelo mundo do vinho.

Os jantares harmonizados terão menus elaborados para o festival. No dia 23, o Restaurante La Gare terá jantar com a assinatura do Chef Fabiano Chaves. Dia 24, o Vino! fará uma noite dedicada aos vinhos libaneses, guiada pela sommelier Rita Reggiani. O Primitivo, no dia 29, servirá jantar assinado pelo chef Mauro Vettori, com rótulos da Casa Flora.

Já as experiências incluem passeios que aliam vinho, paisagens e arte. O Wine Boat será no dia 28, pelas águas de Búzios com degustação de espumantes nacionais, sob a condução do sommelier Sérgio Bruxo. No dia 29, o Wine Art terá o projeto Pintando e bebericando, no Anexo Praia, com vista para o mar, em que a artista Tânia Veiga orienta uma aula de pintura com degustação de vinhos.